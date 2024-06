L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de file du RN s'imposait avec 29,95% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,53% et 15,55% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,4% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,6% contre 51,4%.

11:02 - Pouilly-lès-Feurs : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Pouilly-lès-Feurs, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,02%. De plus, le taux de ménages propriétaires (83,43%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (20,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 558 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,33%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pouilly-lès-Feurs mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.