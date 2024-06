En direct

19:48 - À Pouilly-sous-Charlieu, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 14,51% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (13,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,94% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 1,91% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 14,1% à Pouilly-sous-Charlieu le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Pouilly-sous-Charlieu Que retenir de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Pouilly-sous-Charlieu il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 392 habitants de Pouilly-sous-Charlieu passés par les urnes ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a cumulé 40,04% des voix contre Valérie Hayer à 15,42% et Raphaël Glucksmann à 14,1%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Pouilly-sous-Charlieu au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Pouilly-sous-Charlieu à l'issue de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 32,97% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,99% et 13,24% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 8,6% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,33%, devant Emmanuel Macron à 49,67%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le score du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection législative 2024. Lors des dernières législatives à Pouilly-sous-Charlieu, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 24,11% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 26,86% pour Nathalie Sarles (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains (59,88%). C'est donc Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

11:02 - Pouilly-sous-Charlieu : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Pouilly-sous-Charlieu, les élections sont en cours. Dotée de 1 385 logements pour 2 576 habitants, la densité de la commune est de 155 hab par km². Ses 187 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 770 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,87% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 39,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,71%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 248 €/an. À Pouilly-sous-Charlieu, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Pouilly-sous-Charlieu L'analyse des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 996 inscrits sur les listes électorales à Pouilly-sous-Charlieu, 48,65% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 51,77% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,44% au premier tour et seulement 59,97% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Pouilly-sous-Charlieu ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 24,76% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,36% au premier tour.