Résultat des législatives à Pouzac : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Pouzac, cumulant 11,65% des votes sur place, contre 33,39% pour Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! (51,42% contre 48,58% pour le RN). Jean-Bernard Sempastous remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Pouzac : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Pouzac, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,4% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,61%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 583 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,40%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,24%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Pouzac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,54% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.