19:43 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Précieux ? L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 14,89% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,71% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,41% pour Yannick Jadot, 3,09% pour Fabien Roussel et 2,23% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 9,28% à Précieux début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 2,65% de Manon Aubry (LFI), les 5,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,39% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 18% cette fois.

18:42 - 18 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Précieux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 39% voire plus à Précieux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,13% pour le Rassemblement national à Précieux début juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui s'est placée en tête des européennes il y a trois semaines à Précieux, avec 50,13% des suffrages (189 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 9,28%, elle-même suivie par la liste de Marion Maréchal avec 7,69%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Précieux lors de la présidentielle 2022 C'est probablement la présidentielle qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 34,02% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Précieux. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,71%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,56% des suffrages. La candidate du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 56,09%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Précieux en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Loire, c'est Grégoire Granger qui arrivait en tête au premier tour avec 31,61%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) chez les électeurs avec 56,54%.

11:02 - Comment la composition démographique de Précieux façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Précieux définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,7%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 337 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,33%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,25%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Précieux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Précieux : analyse du taux d'abstention aux précédentes législatives À Précieux (42600), le niveau d'abstention sera l'un des facteurs essentiels des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,94% au premier tour et seulement 40,57% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 767 personnes en âge de voter dans la commune, 73,79% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,71% au premier tour, c'est-à-dire 596 personnes. L'inflation dans le pays qui grève les finances des ménages pourrait augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Précieux.