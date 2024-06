Résultat des législatives à Pusey : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Pusey, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, avec 46,41% des suffrages contre Valérie Hayer à 11,08% et Raphaël Glucksmann à 8,53%.

C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,36% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Pusey. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Pusey n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 8,17% des suffrages. Au 2e tour, la candidate du RN surclassait aussi Macron avec 53,5% contre 46,5%.

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très scruté. Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Pusey. On retrouvait en effet Antoine Villedieu au sommet au premier tour, avec 31,90% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription de la Haute-Saône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,37%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,63%.

11:02 - Dynamique électorale à Pusey : une analyse socio-démographique

Devant le bureau de vote de Pusey, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 652 logements pour 1 443 habitants, la densité de la ville est de 184 habitants par km². Avec 121 entreprises, Pusey permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 35,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 40,13% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 273,32 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Pusey participe à l'histoire française.