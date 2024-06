En direct

19:53 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Quimper ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Quimper, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,91% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 23,9% à Quimper. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 41% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,36%), de Marie Toussaint (8,38%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,6%).

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Quimper ? Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des éléments se dégagent… Le RN pourrait se stabiliser à 20% à Quimper lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - La particularité Quimper lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Lors des élections européennes 2024 en effet, la liste de Jordan Bardella enregistrait 18,59% des voix à Quimper. C'est Raphaël Glucksmann qui arrivait en première position avec 23,9%.

14:32 - Quimper avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans à Quimper que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La patronne de la formation avait engrangé 13,72% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,4%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 24,54% et Marine Le Pen avec 13,72%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,88% contre 74,12%).

12:32 - Grégory Lebert (Nupes) en avance lors des législatives il y a deux ans à Quimper A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Quimper, grattant 9,01% des voix sur place, contre 36,91% pour Grégory Lebert (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Nupes (50,45% contre 49,55% pour le RN). Grégory Lebert conservait donc son avance sur place.

11:02 - Quimper : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale législative, Quimper est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 63 642 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 101 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 15 627 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (28,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 2 608 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,7%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 620 €/an. Finalement, à Quimper, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux élections législatives à Quimper : un aperçu détaillé À Quimper, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera sans aucun doute la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,21% au premier tour. Au deuxième tour, 47,08% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Quimper ? En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,86% dans la ville, à comparer avec une abstention de 24,3% au second tour.