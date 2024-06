En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Quint-Fonsegrives pour ces législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Quint-Fonsegrives, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,07% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 20,01% à Quint-Fonsegrives début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Quint-Fonsegrives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Quint-Fonsegrives entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,26%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,78%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN à 23,78% à Quint-Fonsegrives le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Quint-Fonsegrives. Ladite liste a séduit 23,78% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 20,01% et Valérie Hayer à 19,35%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Quint-Fonsegrives ? La commune de Quint-Fonsegrives avait accordé à Marine Le Pen 16,3% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la représentante du Rassemblement national avec 35,52% et 17,16% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 70,07% contre 29,93% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Quint-Fonsegrives, comptant 13,88%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 33,47% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (63,22% contre 36,78% pour le RN). Corinne Vignon remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Quint-Fonsegrives : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Quint-Fonsegrives façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,78% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 34,0%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,10%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,18%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quint-Fonsegrives, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Etude de l'abstention lors des législatives à Quint-Fonsegrives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Quint-Fonsegrives (31130) ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 15,1% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 17,97% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,39% au premier tour et seulement 41,88% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Quint-Fonsegrives pour les élections législatives ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages seraient par exemple en mesure de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Quint-Fonsegrives.