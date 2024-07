Résultat des législatives 2024 à Saint-Orens-de-Gameville : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Saint-Orens-de-Gameville

Dans la ville de Saint-Orens-de-Gameville, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,33% sont des personnes âgées. Le taux élevé de cadres, représentant 28,48%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,67%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,2%), témoigne d'une population instruite à Saint-Orens-de-Gameville, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.