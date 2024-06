Résultat des législatives à Rainneville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Rainneville Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Rainneville. Le bulletin a cumulé 41,26% des voix, soit 184 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 14,8% et Raphaël Glucksmann à 8,97%.

14:32 - 30,02% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Rainneville La présidentielle est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Rainneville que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 28,71% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 30,02%, suivi donc de Marine Le Pen avec 28,71% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,82%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,39% contre 54,61%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national au premier tour à Rainneville ? Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Rainneville au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Jean-Philippe Tanguy devant ses concurrents au premier tour, avec 31,90% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Somme. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 52,16%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,84%.

11:02 - Rainneville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les habitants de Rainneville exercent-ils sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 4,37% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 131 habitants/km² et 48,04% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 414 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,73%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,52%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rainneville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,0% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Participation à Rainneville : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères essentiels des élections législatives à Rainneville. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,41% au premier tour et seulement 53,67% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Rainneville cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 84,88% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,02% au premier tour, c'est-à-dire 636 personnes.