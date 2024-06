En direct

19:43 - À Régny, quel candidat vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,25% des voix dans la commune. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,73% à Régny. Mais ce sont 22% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,75%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,89%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,92%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Régny Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Régny entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Régny au début du mois ? Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui terminait en tête des européennes il y a trois semaines à Régny, avec 40,08% des bulletins (206 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 11,67%, et Raphaël Glucksmann avec 9,73%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Régny ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé fort à Régny pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,51% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,83% et 20,08% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,43% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,78%, devant Emmanuel Macron à 48,22%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Régny ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Régny en 2022, lors des élections du Parlement, avec 21,24% au premier tour, contre 26,61% pour Nathalie Sarles (LREM), Régny faisant partie de la 5ème circonscription de la Loire. Sur la commune de Régny, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, achevant l'échec du RN.

11:02 - Régny et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Régny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 469 habitants répartis dans 808 logements, ce village présente une densité de 111 habitants par km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (36,01%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 25,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 40,26% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 321,87 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Régny, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Régny : scrutin en cours À Régny (42630), l'un des critères forts des élections législatives 2024 sera le taux d'abstention. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 043 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,83% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,15% au deuxième tour, ce qui représentait 763 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,57% au premier tour et seulement 38,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Régny cette année ? Quel député se substituera à Antoine Vermorel-Marques dans la 5ème circonscription de la Loire ?