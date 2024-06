En direct

19:49 - À Renaison, que vont trancher les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,7% des bulletins dans la commune. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,79% à Renaison. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 3,67% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,1% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,93% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 22% cette fois.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Renaison Alors que retenir de cette combinaison de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Renaison entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Renaison le 9 juin ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 36,39% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Renaison, face à Valérie Hayer à 14,15% et Raphaël Glucksmann à 12,79%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 535 électeurs de Renaison.

14:32 - Renaison avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Renaison avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,14%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 30,71% des suffrages. Renaison n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,54% et 7,1% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,2% contre 56,8%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Renaison Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Renaison, comptant 14,22%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 40,35% des voix. Bis repetita au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

11:02 - Démographie et politique à Renaison, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de Renaison définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,27% et une densité de population de 132 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (18,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 459 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,63%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,65%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Renaison mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,29% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives démarrent à Renaison : quel sera le taux d'abstention ? À Renaison, l'un des critères forts du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,71% au premier tour. Au deuxième tour, 49,7% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Renaison ? Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 638 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,15% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,09% au deuxième tour.