Résultat des législatives à Riedseltz : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Riedseltz : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique de Riedseltz façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,27% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 358 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,83%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,44%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Riedseltz mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,63% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.