A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très commenté. Les législatives 2022 à Rieux ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 23,99% dans la commune, partie intégrante de la 7ème circonscription de l'Oise, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 27,15% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 43,59% contre 56,41% pour les vainqueurs. Mais c'est Maxime Minot (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Rieux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Rieux comme dans toute la France. Dotée de 669 logements pour 1 548 habitants, la densité de la ville est de 666 hab/km². L'existence de 89 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,5%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 34,05% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 319,28 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Rieux, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux défis français.