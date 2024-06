Résultat des législatives à Riom : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 43,65% de la coalition de gauche convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a obtenu 19,61% à Riom. Mais ce sont 36% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (7,68%), de Marie Toussaint (6,45%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,23%). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Riom, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 43,65% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,51% pour Yannick Jadot, 3,47% pour Fabien Roussel et 2,5% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Riom en 5 ans Que peut-on déduire de cette combinaison de données ? Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 20% voire plus à Riom ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Riom Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 24,07% des votes sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Riom, face à Raphaël Glucksmann à 19,61% et Valérie Hayer à 15,66%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 1582 habitants de Riom passés par les isoloirs.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Riom lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,71% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,26%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 18,19% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 65,47% contre 34,53% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Riom Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN ratait complètement la première marche à Riom en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,72% au premier tour, contre 43,65% pour Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Riom votant pour la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme. Riom se tournera d'ailleurs encore vers Christine Pirès Beaune au second tour, finalement à la première place localement avec 60,06%.

11:02 - Riom aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Riom, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,03% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (74,72%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 488 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,90%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Riom mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,23% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Riom L'étude des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, 12 508 inscrits sur les listes électorales de Riom avaient pris part au scrutin (soit 54,13%), à comparer avec une participation de 53,69% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,14% au premier tour et seulement 48,39% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Riom cette année ? En proportion, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.