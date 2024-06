En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Rives d'Andaine pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 11,66% à Rives d'Andaine. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 3,68% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 19% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 21,2% des bulletins dans la localité.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Rives d'Andaine Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Rives d'Andaine entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Rives d'Andaine le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière semble également évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Il y a quelques semaines en effet, à Rives d'Andaine, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, cumulant 37,32% des voix devant Valérie Hayer à 20,25% et Raphaël Glucksmann à 11,66%.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Rives d'Andaine ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,66% contre 37,95% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,22% et 4,6% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,12% contre 59,88%.

12:32 - Quel verdict à Rives d'Andaine pour Ensemble au premier tour ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Avec 20,76% à Rives d'Andaine, le RN était devancé par les 25,76% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au deuxième round, c'est encore Marie-Annick Duhard qui remportera le plus de votes, avec 52,85% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rives d'Andaine Quelle influence les électeurs de Rives d'Andaine exercent-ils sur le résultat des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 13,38% des résidents sont des enfants, et 33,64% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 930 euros/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 942 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,46%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,24%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rives d'Andaine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,02% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Rives d'Andaine Au cours des dernières années, les 3 010 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 49,29% dans la commune de Rives d'Andaine, contre une participation de 53,33% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,99% au premier tour. Au deuxième tour, 43,67% des citoyens se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.