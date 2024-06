En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Rivière-Pilote ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,84% à Rivière-Pilote début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (24,15%), l'EELV Marie Toussaint (6,28%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (3,02%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 44% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives précédentes à Rivière-Pilote. C'est un binôme Régionaliste qui l'emportait au premier tour, avec 93,88% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait.

18:42 - Quels résultats pour le RN à Rivière-Pilote lors des législatives ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison de résultats. Mais des tendances apparaissent… Les sondages d'intentions de vote prévoient des candidats du RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de sa marque de 2022. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 15% à Rivière-Pilote, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus tirées par les cheveux.

15:31 - Rivière-Pilote à contre-courant lors des élections de juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc également comme sensé au moment du scrutin de ces législatives. Manon Aubry avait en effet gagné à Rivière-Pilote lors des élections européennes 2024, avec 24,15%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 18,48% des bulletins.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Rivière-Pilote ? C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Rivière-Pilote avec 11,65% contre 67,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec 10,39% et 2,38% des suffrages. Mais Marine Le Pen s'imposera finalement au second avec 71% contre 29% pour Macron.

12:32 - Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste) en tête lors des dernières législatives à Rivière-Pilote Les législatives 2022 à Rivière-Pilote ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 0,5% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Martinique, alors que les candidats Régionaliste rassembleront 93,88% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Comprendre l'électorat de Rivière-Pilote : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Rivière-Pilote, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,42% ont 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1996,88 € par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,42%) et le nombre de résidences HLM (9,22% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Rivière-Pilote mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Rivière-Pilote : que retenir des précédentes élections ? La participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Rivière-Pilote (97211). Les incitations à contrer le Rassemblement national seraient de nature à inciter les habitants de Rivière-Pilote à ne pas rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 63,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 67,16% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 73,81% au premier tour. Au second tour, 67,04% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Alfred Marie-Jeanne dans la 4ème circonscription de la Martinique ?