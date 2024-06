En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Rodez pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Rodez, le binôme Nupes avait en effet glané 26,61% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ? Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 20,31% à Rodez. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 7,97% de Manon Aubry (LFI), les 6,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 35% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Rodez Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 20% voire plus à Rodez ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Rodez le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 22,31% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Rodez, devant Raphaël Glucksmann à 20,31% et Valérie Hayer à 18,81%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi 1713 électeurs de Rodez.

14:32 - Rodez avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La présidentielle est sans doute la référence pour juger une tendance politique locale. On remarque que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait rassemblé 14,98% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,25%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,47% et Marine Le Pen avec 14,98%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 29,61% contre 70,39%).

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux élections législatives à Rodez ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Rodez en 2022, lors des élections législatives, avec 9,94% au premier tour, contre 44,91% pour Stéphane Mazars (Ensemble !), Rodez votant pour la 1ère circonscription de l'Aveyron. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Stéphane Mazars (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Les données démographiques de Rodez révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Rodez est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 207 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 376 entreprises, Rodez permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (69,83%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 1 490 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,81%, Rodez se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 52,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,54 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Rodez, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Rodez L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'abstention à Rodez. Les jeunes expriment couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 74,14% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 69,81% au deuxième tour, ce qui représentait 10 461 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,69% au premier tour. Au deuxième tour, 45,81% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Rodez cette année ? Quel député remplacera Stéphane Mazars dans la 1ère circonscription de l'Aveyron ?