Résultat des législatives à Rognac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 18% à Rognac pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Rognac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,73% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 6,7% à Rognac. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant encore autour des 18% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Rognac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 44% à Rognac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN bien au-dessus de son niveau national à Rognac début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Rognac. Ladite liste a enregistré 53,22% des votes, soit 2628 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 8,38% et Manon Aubry à 8,3%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Rognac lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,11% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Rognac. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,11%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 10,26% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN l'avait aussi emporté avec 62,33%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à Rognac Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Rognac en 2022 lors des législatives. C'est en effet Romain Tonussi qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 36,45% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,21%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,79%.

11:02 - Rognac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections législatives, Rognac foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 175 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 032 entreprises, Rognac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,52%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 408 résidents étrangers, soit 3,36% de la population, contribue à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 39,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 706,29 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Rognac écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Rognac L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'abstention à Rognac (13340). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,53% au premier tour et seulement 40,86% au second tour. Quelle sera la participation à Rognac cette année ? Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, 73,19% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 73,81% au premier tour, soit 7 425 personnes.