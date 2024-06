L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,04% à Romenay. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,46% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,75% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,71% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 18% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Romenay, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 32,12% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages ?

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Romenay

Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.