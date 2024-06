Résultat des législatives à Roppenheim : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Roppenheim. On retrouvait en effet Ludwig Knoepffler en tête au premier tour, avec 27,20% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Bas-Rhin. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Stéphanie Kochert (La République en Marche) chez les électeurs avec 56,68%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Roppenheim : ce qu'il faut savoir

Devant le bureau de vote de Roppenheim, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 030 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 81 entreprises, Roppenheim permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 160 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 17,95%, favorise son multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 49,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 386,08 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Roppenheim, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.