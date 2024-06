Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 33,49% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Roques, devant Raphaël Glucksmann à 17,99% et Valérie Hayer à 11,46%. Le RN a dominé le scrutin avec 646 votants de Roques.

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen n'avait pas réussi à convaincre dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 22,62% contre 27,11% pour Emmanuel Macron et 23,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN échouait aussi au second tour avec 41,89% contre 58,11%.

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Roques, comptant 21,74%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 30,72% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Roques : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Roques est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 115 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 422 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,67%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 241 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 45,67% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 467,94 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Roques incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.