Résultat des législatives à Rouen : premiers chiffres de l'élection 2024

19:54 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Rouen ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en attirer une part. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 21,06% à Rouen. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 49% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Rouen, la Nupes avait par ailleurs glané 36,94% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement à Rouen lors des législatives ? Que peut-on déduire de cette masse de statistiques ? Si dans toute la France, les intentions de vote prédisent une évolution du Rassemblement national à environ 15 points de plus aux législative 2024 par rapport à son résultat des dernières législatives (ce qui propulserait théoriquement le parti de Jordan Bardella à environ 20% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:31 - L'exception Rouen lors des élections du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. À Rouen, les récentes européennes donnaient la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 21,06% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Manon Aubry avec 17,55%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,18%.

14:32 - 33% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Rouen C'est certainement l'élection suprême qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Rouen que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 11,94% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 30,1% et Marine Le Pen avec 11,94%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,76% contre 76,24%).

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Rouen ? Regarder le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu à Rouen il y a deux ans, lors des législatives, avec 9,17% au premier tour, contre 36,94% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux candidats rivaux estampillés Nupes (57,11% contre 47,10% pour le RN). Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Maxime Da Silva (NUP) dans la 1re circonscription avec 52,9% et Hubert Wulfranc (NUP) dans la 3e circonscription avec 75,46%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rouen Au cœur de la campagne électorale législative, Rouen est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,6% de cadres supérieurs pour 114 083 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 11 856 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (53,59%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 11 326 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,31%, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 646 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,21%, révélant une situation économique tendue. À Rouen, où les moins de 30 ans représentent 47% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives commencent à Rouen : l'abstention en question L'analyse des résultats des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 61 171 personnes en âge de voter à Rouen, 51,46% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 51,09% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,25% au premier tour et seulement 48,24% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,36% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 70,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 41 954 personnes.