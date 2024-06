Résultat des législatives à Rozérieulles : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Rozérieulles ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Rozérieulles lors du premier tour de la présidentielle avec 37,36%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,14%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,6% et 6,78% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,32% contre 62,68%.

12:32 - Quel verdict à Rozérieulles pour la majorité au premier tour ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Rozérieulles, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,25% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 29,98% pour Ludovic Mendes (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 62,16%. Ludovic Mendes remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Rozérieulles : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rozérieulles mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. Dans le village, 14,22% des résidents sont des enfants, et 7,72% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 539 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,48%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,52%), témoigne d'une population instruite à Rozérieulles, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Rozérieulles : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? À Rozérieulles, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,88% au premier tour et seulement 43,71% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Rozérieulles ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 200 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,95% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,67% au premier tour, ce qui représentait 884 personnes.