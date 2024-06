En direct

19:43 - À Rozier-en-Donzy, qui vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Rozier-en-Donzy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,49% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,55% à Rozier-en-Donzy. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 26% sur place.

18:42 - Une progression notable de l'extrême droite à Rozier-en-Donzy en 5 ans Que peut-on déduire de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 29% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Rozier-en-Donzy dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, terminait en tête des européennes 2024 à Rozier-en-Donzy. Le bulletin a glané 32,88% des votes, soit 216 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 13,55% et Valérie Hayer à 12,63%.

14:32 - Rozier-en-Donzy avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Rozier-en-Donzy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,58%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 27,1% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,46% et 8,05% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 43,98% contre 56,02%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Rozier-en-Donzy ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Rozier-en-Donzy, cumulant 21,45% des suffrages sur place, contre 24,49% pour Marie-Paule Olive (Nupes). Sur la commune de Rozier-en-Donzy, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

11:02 - Rozier-en-Donzy : démographie, élections et perspectives d'avenir À Rozier-en-Donzy, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,13%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,62%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 606 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,77%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,4%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rozier-en-Donzy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,31% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Les législatives démarrent à Rozier-en-Donzy : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Rozier-en-Donzy ? Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 18,8% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,65% au premier tour et seulement 56,21% au deuxième tour. Quel député succédera à Jean-Pierre Taite dans la 6ème circonscription de la Loire ?