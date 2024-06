En direct

19:48 - À Rugles, qui vont plébisciter les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,8% à Rugles. Mais ce sont 15% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,92%), de Marie Toussaint (2,46%) ou encore de Léon Deffontaine (2,19%). Au cours du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré aussi 15,36% des voix dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Rugles Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Rugles au début du mois ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. 46,51% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Rugles, face à Valérie Hayer à 17,65% et Raphaël Glucksmann à 7,8%. Le RN a convaincu ainsi pas moins de 340 habitants de Rugles passés par les isoloirs.

14:32 - Rugles avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Rugles pendant la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 34,38% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,54% et 15,92% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,64% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN finissait aussi première avec 53,7% contre 46,3%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le Rassemblement national réalisait un très gros démarrage à Rugles lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur au sommet au premier tour, avec 33,58% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,24%.

11:02 - Élections législatives à Rugles : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Rugles façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 22,33% et une densité de population de 164 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2033,26 euros par mois peut être l'expression de disparités financières locales. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,47%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,09%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Rugles mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,9% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Rugles : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Rugles (27250) ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 34,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 33,84% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,54% au premier tour et seulement 60,72% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Rugles cette année ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français pourrait entre autres augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Rugles.