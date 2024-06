Résultat des législatives à Rully : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - La liste Rassemblement national à 35,8% à Rully il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Rully, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, récoltant 35,8% des voix devant Valérie Hayer à 16,05% et Raphaël Glucksmann à 15,54%. Dans le détail, 281 électeurs l'ont désignée dans la localité.

14:32 - 30,26% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Rully Le scrutin présidentiel est incontestablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Rully avec 23,87% contre 30,26% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,8% et 7,37% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 41,18% contre 58,82%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel en 2022 Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Rully, grappillant 21,27% des voix sur place, contre 35,44% pour Rémy Rebeyrotte (LREM). Rully choisira d'ailleurs Rémy Rebeyrotte au second tour, finalement à la première place localement avec 63,32%.

11:02 - Rully : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant le bureau de vote de Rully, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 558 habitants répartis dans 821 logements, cette ville présente une densité de 100 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 122 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 876 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (77,71%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 46,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 39,13% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 670,28 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, à Rully, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières législatives à Rully Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des élections antérieures. Durant les élections européennes de début juin, 39,19% des électeurs de Rully (Saône-et-Loire) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 48,6% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,15% au premier tour et seulement 53,02% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Rully pour les législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.