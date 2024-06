Résultat des législatives à Ruminghem : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux élections législatives à Ruminghem ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN arrivait en première position à Ruminghem. On retrouvait en effet Marc de Fleurian en tête au premier tour, avec 34,68% dans la cité, qui faisait partie de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,99%, devant le binôme Les Républicains à 48,01%.

11:02 - Les enjeux locaux de Ruminghem : tour d'horizon démographique La démographie et la situation socio-économique de Ruminghem façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 45,08% de population active et une densité de population de 120 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 10,18% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (20,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 506 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,42%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,46% à Ruminghem, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Ruminghem Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Ruminghem ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,75% au premier tour et seulement 56,22% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Ruminghem pour les législatives ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,41% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 20,93% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à pousser les citoyens de Ruminghem à ne pas rester chez eux.