19:48 - Une prévision de 18% environ pour le Nouveau Front populaire à Sablons sur Huisne La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,12% des voix dans la commune. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,61% à Sablons sur Huisne pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 18% que peut en revanche espérer la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (3,87%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,37%) ou encore de Léon Deffontaine (2,12%).

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Sablons sur Huisne Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 39% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 47,19% à Sablons sur Huisne il y a trois semaines Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Sablons sur Huisne, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 47,19% des voix contre Valérie Hayer à 11,61% et Raphaël Glucksmann à 9,61%. Dans le détail, 378 habitants l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Sablons sur Huisne avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 33,97% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sablons sur Huisne. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,28%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,72% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour du scrutin, c'est de nouveau la numéro 1 de l'ancien FN qui l'emportait avec 55,91%, devant Emmanuel Macron à 44,09%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Sablons sur Huisne. C'est en effet Alexandre Morel qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 31,54% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Orne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 50,93%, devant le binôme Les Républicains à 49,07%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Sablons sur Huisne aux législatives Comment les électeurs de Sablons sur Huisne peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 122 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,09%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (33,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 740 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,93%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,75%, comme à Sablons sur Huisne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - La participation aux législatives à Sablons sur Huisne (61110) L'une des clés des législatives sera l'abstention à Sablons sur Huisne. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,99% au premier tour et seulement 53,64% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,56% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 21,96% au second tour.