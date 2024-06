En direct

19:40 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Agnant-de-Versillat convoité La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une part. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,55% à Saint-Agnant-de-Versillat. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (7,78%), l'écologiste Marie Toussaint (5,83%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (4,97%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 31% sur place. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Agnant-de-Versillat, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 35,6% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une performance à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (25,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 3% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 3% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Saint-Agnant-de-Versillat Alors que tirer de cette combinaison de données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 15 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Saint-Agnant-de-Versillat le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme pertinent au moment du scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Agnant-de-Versillat, avec 34,99% des voix devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 15,55%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,72%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Agnant-de-Versillat lors de la dernière présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 25,39% et Emmanuel Macron avec 22,11% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Saint-Agnant-de-Versillat. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 21,26% des voix. Le second round ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 55,95% contre 44,05% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Saint-Agnant-de-Versillat ? Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, grattant 16,92% des voix sur place, contre 35,60% pour Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Catherine Couturier (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Saint-Agnant-de-Versillat : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et la situation socio-économique de Saint-Agnant-de-Versillat déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,98%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (87,53%) met en avant le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,66%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,49%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,07%, comme à Saint-Agnant-de-Versillat, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Agnant-de-Versillat : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Agnant-de-Versillat (23300), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 952 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,79% étaient restées chez elles, contre une abstention de 27,44% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,89% au premier tour et seulement 49,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Saint-Agnant-de-Versillat ? Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?