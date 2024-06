Résultat des législatives à Saint-Alban-sur-Limagnole : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 24,97% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Alban-sur-Limagnole C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Alban-sur-Limagnole lors du premier tour de la présidentielle avec 24,97%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,73%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,91% et 13,14% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,55% contre 52,45%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Saint-Alban-sur-Limagnole ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 11,53% à Saint-Alban-sur-Limagnole, le Rassemblement national avait été devancé par les 31,80% du binôme Divers droite au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription de la Lozère. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Pierre Morel A L'Huissier (Union des Démocrates et des Indépendants) pour la première position localement.

11:02 - Saint-Alban-sur-Limagnole : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Saint-Alban-sur-Limagnole, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 8,02% d'agriculteurs pour 1 377 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 78 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 385 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (46,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 37,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 57,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 975,48 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Alban-sur-Limagnole participe à l'histoire française.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Alban-sur-Limagnole pour les législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. Début juin, lors des européennes, 1 107 inscrits sur les listes électorales de Saint-Alban-sur-Limagnole s'étaient rendus aux urnes (soit 58,18%). Le taux de participation était de 55,49% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 56,88% au premier tour et seulement 56,25% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.