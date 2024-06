En direct

19:47 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Saint-André-d'Apchon ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 16,67% à Saint-André-d'Apchon. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives à Saint-André-d'Apchon, le binôme Nupes avait par ailleurs glané aussi 26,98% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Saint-André-d'Apchon Que déduire de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Saint-André-d'Apchon entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,37% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-André-d'Apchon le 9 juin Le verdict des élections bien plus récemment encore est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Saint-André-d'Apchon, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, avec 34,37% des voix contre Raphaël Glucksmann à 16,67% et Valérie Hayer à 16,46%. Dans le détail, 332 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Saint-André-d'Apchon ? L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-André-d'Apchon avec 24,03% contre 31,43% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,38% et 6,1% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,82% contre 58,18%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-André-d'Apchon Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Lors des législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saint-André-d'Apchon, obtenant 12,47% des voix sur place, contre 27,21% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Les Républicains (62,78% contre 37,22% pour le RN). Antoine Vermorel-Marques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Saint-André-d'Apchon Quel portrait faire de Saint-André-d'Apchon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 912 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 106 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 596 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,63% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,12% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 358,68 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Saint-André-d'Apchon manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Saint-André-d'Apchon Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 59,75% des votants de Saint-André-d'Apchon. La participation était de 54,53% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,16% au premier tour. Au deuxième tour, 47,29% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-André-d'Apchon ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 78,53% au second tour, c'est-à-dire 1 302 personnes.