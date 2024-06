La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-André-le-Puy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,47% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 8,36% à Saint-André-le-Puy. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 13% sur place.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut penser que le RN sera tout proche des 40% ou plus à Saint-André-le-Puy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 278 électeurs de Saint-André-le-Puy ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a convaincu 47,44% des votes devant Valérie Hayer à 12,63% et François-Xavier Bellamy à 9,73%.

L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du parti d'extrême droite prenait la tête avec 36,51% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,67% et 9,87% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 7,81% des voix. Au 2e tour, la patronne du RN écrasait aussi Macron avec 55,57%.

11:02 - Saint-André-le-Puy : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment les habitants de Saint-André-le-Puy peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 175 hab/km² et un taux de chômage de 6,14%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,03%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 503 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,25%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,35%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-André-le-Puy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,94% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.