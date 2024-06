L'autre question qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,79% à Saint-Antoine-de-Breuilh. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 19% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,43% des voix dans la localité.

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Marine Le Pen engrangeait 37,09% au 1er round contre 21,84% pour Emmanuel Macron et 15,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,67% des suffrages. La candidate du RN s'était aussi imposée au deuxième tour avec 60,59%.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh comme dans toute la France. Avec une population de 1 844 habitants répartis dans 931 logements, cette ville présente une densité de 108 hab/km². Ses 135 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 559 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (20,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,35%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 826 euros/an. En résumé, à Saint-Antoine-de-Breuilh, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Antoine-de-Breuilh : les législatives débutent

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh (24230) ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français pourraient entre autres impacter la participation à Saint-Antoine-de-Breuilh. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,54% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 75,49% au premier tour, ce qui représentait 1 050 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,49% au premier tour et seulement 47,38% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh ? Quel député détrônera Serge Muller dans la 2ème circonscription de la Dordogne ?