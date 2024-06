Résultat des législatives à Saint-Augustin-des-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 27,3% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Augustin-des-Bois C'est incontestablement l'élection présidentielle qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,7% contre 27,3% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,53% et 8,76% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 38,33% contre 61,67%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Augustin-des-Bois Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Augustin-des-Bois, comptant 21,88%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,29% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Guillaume Jouanneau (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Augustin-des-Bois La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Augustin-des-Bois façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 3,77% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 442 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,09%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,09%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Augustin-des-Bois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,16% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Abstention à Saint-Augustin-des-Bois : quelles perspectives pour les législatives ? Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,56% dans la commune de Saint-Augustin-des-Bois. Le taux de participation était de 51,02% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,51% au premier tour et seulement 49,77% au second tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 78,64% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,66% au premier tour, ce qui représentait 713 personnes.