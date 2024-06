En direct

19:51 - La gauche aussi dans la course à Saint-Berthevin pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une portion. Raphaël Glucksmann avait terminé à 15,01% à Saint-Berthevin pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 27% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Berthevin, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 25,54% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Saint-Berthevin Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais des tendances se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Saint-Berthevin entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 21% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un cas particulier pour Saint-Berthevin lors des élections européennes 2024 Le score de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Saint-Berthevin lors des récentes élections des eurodéputés à Saint-Berthevin, avec 29,17% des votes. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 25,63% dans la commune. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 15,01%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Berthevin au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 17,61% contre 40,85% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,79% et 5,55% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 28,62% contre 71,38%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Saint-Berthevin, grappillant 13,41% des votes sur place, contre 30,35% pour Géraldine Bannier (La République en Marche). Au second round, c'est encore Géraldine Bannier qui va cumuler le plus de suffrages, avec 59,98% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Saint-Berthevin : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des élections législatives, Saint-Berthevin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 353 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 631 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 381 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,78%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 144 personnes (1,95%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, près de 52,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 939,30 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, à Saint-Berthevin, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation lors des élections législatives à Saint-Berthevin : quels enseignements ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Berthevin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,36% au premier tour. Au deuxième tour, 50,76% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,52% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 21,44% au deuxième tour.