Résultat des législatives 2024 au Genest-Saint-Isle (53940) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Au Genest-Saint-Isle, quels seront les reports des voix de la gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages glanés au niveau national sont porteurs. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,71% des bulletins au Genest-Saint-Isle. Une somme à compléter néanmoins avec les 24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,31% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres au Genest-Saint-Isle aux législatives 2022 Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le parti nationaliste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle progression au Genest-Saint-Isle ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 au Genest-Saint-Isle ? Ce premier verdict est logiquement à mettre en parallèle avec ce qui a eu lieu en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque au Genest-Saint-Isle offrait en revanche 48,13% pour Yannick Favennec des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,00% des voix. Le Genest-Saint-Isle n'aura d'ailleurs pas l'occasion de retrouver les bureaux de vote lors d'un second tour, la circonscription entière ayant élu son député dès le premier round ! Cette configuration est donc semble désormais complètement datée cette année.

20:05 - Les données avant le deuxième tour des législatives 2024 au Genest-Saint-Isle Selon les enquêtes des sondeurs publiées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les particularités locales. Dimanche 30 juin 2024, les citoyens du Genest-Saint-Isle ont placé en tête Yannick Favennec (Horizons), qu'ils ont gratifié de 42,29% des votes. Annie Bell (Rassemblement National) glanait 33,22%. A la troisième position, Stéphanie Lefoulon (Front populaire) recevait 22,71% des électeurs. Yannick Favennec était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Mayenne dans son ensemble, avec cette fois 48,68%, devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%.

Durant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 706 inscrits sur les listes électorales au Genest-Saint-Isle, 51,7% avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 53,85% pour le scrutin de 2019.

Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,27% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,77% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à pousser les électeurs du Genest-Saint-Isle à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi au Genest-Saint-Isle Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Genest-Saint-Isle montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,96%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (83,15%) met en exergue l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 824 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,03%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Genest-Saint-Isle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,87% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.