Résultat des législatives à Saint-Bômer-les-Forges : l'élection 2024 en direct

11:02 - Saint-Bômer-les-Forges : démographie, élections et perspectives d'avenir

La structure démographique et socio-économique de Saint-Bômer-les-Forges façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec 43,97% de population active et une densité de population de 33 habitants/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 6,85% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec ses 14,44% d'agriculteurs pour 1 024 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,36%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,98%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Bômer-les-Forges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,46% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.