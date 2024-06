En direct

19:43 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Bonnet-les-Oules à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait cumulé 9,8% à Saint-Bonnet-les-Oules il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 2,01% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,08% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,18% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 17% sur place. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Bonnet-les-Oules, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 13,31% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Saint-Bonnet-les-Oules en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 22 points à Saint-Bonnet-les-Oules entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 26% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Saint-Bonnet-les-Oules il y a trois semaines ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est affichée en tête des européennes 2024 à Saint-Bonnet-les-Oules. Le bulletin a enregistré 37,31% des votes, devant Valérie Hayer à 17,12% et François-Xavier Bellamy à 14,64%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Bonnet-les-Oules lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Bonnet-les-Oules lors du premier tour de la présidentielle avec 35,6%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,04%. Éric Zemmour et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 9,95% et 9,6% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,59% contre 64,41%.

12:32 - Quel verdict à Saint-Bonnet-les-Oules pour Ensemble aux législatives ? Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Bonnet-les-Oules en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,28% au premier tour, contre 38,58% pour Julien Borowczyk (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Bonnet-les-Oules votant pour la 6ème circonscription de la Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! (50,55% contre 49,45% pour le RN). Julien Borowczyk remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Bonnet-les-Oules aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Saint-Bonnet-les-Oules, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 32,24% de cadres supérieurs pour 1 768 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 143 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 864 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (89,86%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 47,18% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 137,82 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Bonnet-les-Oules contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Bonnet-les-Oules : la participation en question Au cours des dernières années, les 1 804 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, 62,29% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Bonnet-les-Oules s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 55,44% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,36% au premier tour. Au deuxième tour, 49,03% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Bonnet-les-Oules cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.