Résultat des législatives à Saint-Christol : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 112 habitants de Saint-Christol passés par les bureaux de vote ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait 50,91% des voix contre Valérie Hayer à 12,73% et Raphaël Glucksmann à 8,64%.

Marine Le Pen a surperformé à Saint-Christol au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 35,85% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,24% et 14,78% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 10,06% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 63,26%, devant Emmanuel Macron à 36,74%.

Le Rassemblement national se hissait en première position à Saint-Christol lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Marie Thomas de Maleville qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 27,52% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Vaucluse. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,58%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,42%.

11:02 - Saint-Christol : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel portrait faire de Saint-Christol, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 422 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 57 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 959 foyers fiscaux. Dans la localité, 6,72% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,65% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 694 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 50,17%, participe à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 33,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 240,64 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Saint-Christol, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.