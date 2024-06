Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 2 points à Saint-Claude. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 15 points en comparaison de l'élection législative précédente. Assez pour prévoir 8% voire plus encore dans la ville cette fois ?

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Claude : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Saint-Claude, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 20,55% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 300 hab/km² et 43,47% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (65,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 644 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,84%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,35%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,66% à Saint-Claude, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.