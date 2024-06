En direct

19:48 - Les suffrages de la gauche unie convoités Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Contest, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,31% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs ? La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 17,5% à Saint-Contest pour les élections continentales. Mais ce sont 30% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (8,71%), de Marie Toussaint (4,82%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,79%).

18:42 - Le RN a nettement avancé à Saint-Contest en 5 ans Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% ou plus à Saint-Contest ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un cas particulier pour Saint-Contest lors des élections européennes 2024 Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Valérie Hayer l'emportait en effet à Saint-Contest lors des élections européennes 2024, avec 25,27%. La liste a repoussé le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 20,37% des suffrages.

14:32 - Saint-Contest avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 38,35% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 18,24%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 12,46%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 74,73% devant Marine Le Pen (25,27%).

12:32 - Quel résultat à Saint-Contest pour la majorité au premier tour ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Contest il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 10,89% au premier tour, contre 37,46% pour Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !), Saint-Contest votant pour la 1ère circonscription du Calvados. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Contest aux élections législatives La démographie et le profil socio-économique de Saint-Contest contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 309 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,38%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, représentant 26,49%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,42%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,8%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,49% à Saint-Contest, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Contest Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Durant les dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 34,22% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Contest (Calvados), à comparer avec un taux d'abstention de 39,04% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,64% au premier tour et seulement 41,4% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Contest ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 19,74% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,79% au premier tour.