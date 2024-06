En direct

19:43 - Les suffrages de la gauche unie très suivis La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en rassembler une part. La liste Glucksmann avait glané 9,86% à Saint-Cyr-les-Vignes pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Cyr-les-Vignes, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 13,81% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a solidement avancé à Saint-Cyr-les-Vignes Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 18 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 29% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Saint-Cyr-les-Vignes au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Dans le détail, 172 habitants de Saint-Cyr-les-Vignes passés par les bureaux de vote ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 41,35% des voix contre Valérie Hayer à 15,38% et Raphaël Glucksmann à 9,86%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Saint-Cyr-les-Vignes lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 30,61% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 28,37% et 10,1% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon, avec 9,94% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,47% contre 53,53%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Cyr-les-Vignes, cumulant 21,27% des suffrages sur place, contre 30,39% pour Julien Borowczyk (Ensemble !). Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) pour le leadership localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Cyr-les-Vignes Dans les rues de Saint-Cyr-les-Vignes, les élections sont en cours. Avec ses 1 057 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 65 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 21,28% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,51% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 214,58 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Saint-Cyr-les-Vignes, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Saint-Cyr-les-Vignes (42210) ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Au moment des dernières européennes, 44,31% des personnes en âge de voter à Saint-Cyr-les-Vignes avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 50,82% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,86% au premier tour. Au second tour, 56,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Cyr-les-Vignes pour les législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.