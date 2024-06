La Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,67% des votes dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment glané 10,93% à Saint-Denis-de-Cabanne pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 4,25% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,63% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 19% cette fois.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Saint-Denis-de-Cabanne

Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 27% voire plus à Saint-Denis-de-Cabanne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.