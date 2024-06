En direct

19:54 - Quel candidat vont choisir les supporters de la gauche à Saint-Denis ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. La Nupes était absente aux législatives précédentes à Saint-Denis. Des candidats de gauche, étiquetés Divers gauche, y rassemblaient le plus de votes en moyenne, avec 42,03% des voix si on regroupe des 2 circonscriptions dans la localité. La gauche rééditait sa victoire au second tour. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 20,41% à Saint-Denis. Mais ce sont 43% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (18,28%), de l'EELV Marie Toussaint (4,71%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,35%).

18:42 - Saint-Denis compte parmi les rares secteurs où le Rassemblement national na pas gagné de terrain ces 5 dernières années Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des éléments émergent… À Saint-Denis, on remarque que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 27,12% au terme du précédent rendez-vous européen et 26,32% le 9 juin dernier. Ce statu-quo diffère de ce qui est apparu de manière flagrante au niveau national, avec environ 8 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Un 26,32% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Denis le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Saint-Denis, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 26,32% des voix devant Raphaël Glucksmann à 20,41% et Manon Aubry à 18,28%. Ce sont ainsi 8570 votants qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Saint-Denis avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Saint-Denis lors du premier tour de la présidentielle avec 37,49%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,26%. Les troisième et quatrième places étaient pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 21,11% et 4,72% des voix. La patronne du RN retournera la tendance au second avec 51,06% contre 48,94% pour Macron.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Saint-Denis ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ratait complètement la première marche à Saint-Denis en 2022, lors des élections du Parlement, avec 12,52% au premier tour, contre 42,03% pour les candidats Divers gauche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats Divers gauche vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

11:02 - Comment la composition démographique de Saint-Denis façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Denis fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 154 765 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 13 524 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (60,63%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 4 519 résidents étrangers, représentant 2,95% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 736 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 28,24%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Saint-Denis, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Denis : la participation en question À Saint-Denis, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 107 461 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 59,17% étaient allées voter, contre un taux de participation de 55,49% au premier tour, c'est-à-dire 59 631 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 29,06% au premier tour. Au second tour, 31,42% des citoyens se sont déplacés. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Saint-Denis ?