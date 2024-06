En direct

19:40 - Quel candidat vont retenir les supporters de l'ancienne Nupes à Saint-Dizier-Masbaraud ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, reste une inconnue. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,68% des suffrages dans la commune. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment atteint 11% à Saint-Dizier-Masbaraud le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Saint-Dizier-Masbaraud Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 37% à Saint-Dizier-Masbaraud ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Dizier-Masbaraud début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Saint-Dizier-Masbaraud, avec 47,05% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,02%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Saint-Dizier-Masbaraud ? C'est certainement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Saint-Dizier-Masbaraud avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la candidate du parti d'extrême droite écrasait le match avec 31,61% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,75% et 17,13% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,06% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 54,22%, devant Emmanuel Macron à 45,78%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Saint-Dizier-Masbaraud Les législatives 2022 avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Saint-Dizier-Masbaraud. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Creuse, c'est Sylvie Bilde qui s'imposait au premier tour avec 29,16%. C'est finalement Catherine Couturier (Nupes) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Dizier-Masbaraud au second tour, avec 50,51%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Dizier-Masbaraud : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saint-Dizier-Masbaraud, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 904 logements pour 1 125 habitants, la densité de la ville est de 16 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 713 foyers fiscaux. Dans le bourg, 13,09% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,23% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 576,69 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Dizier-Masbaraud montre l'attachement des habitants aux valeurs françaises.

09:32 - Saint-Dizier-Masbaraud : analyse du niveau d'abstention aux législatives Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Dizier-Masbaraud, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,86% au sein de la commune. L'abstention était de 24,1% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,1% au premier tour. Au second tour, 49,89% des votants ne se sont pas déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?