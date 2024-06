Résultat des législatives à Saint-Égrève : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche estimé entre 33% et 44% à Saint-Égrève pour ces législatives Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 20,3% à Saint-Égrève le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 44% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (12,29%), de l'EELV Marie Toussaint (10,94%) et enfin de Léon Deffontaine (2,45%). Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Égrève, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 33,65% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Saint-Égrève Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN semble déjà solide à Saint-Égrève entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,46%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,73%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 20,73% pour le RN à Saint-Égrève début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Égrève, avec 20,73% des bulletins dans l'urne, soit 1466 voix dans la ville, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 20,3%, suivie par Valérie Hayer avec 15,42%.

14:32 - Saint-Égrève avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 30,09% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 26,09%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 15,26% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,32% devant Marine Le Pen (28,68%).

12:32 - À Saint-Égrève, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Égrève, comptant 14,4%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,65% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,28% contre 50,72% pour les vainqueurs. Jérémie Iordanoff remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Égrève : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune de Saint-Égrève, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec 45,44% de population active et une densité de population de 1446 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,66% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,22%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,00%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,8%), témoigne d'une population instruite à Saint-Égrève, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Saint-Égrève L'un des facteurs déterminants de ces législatives sera à n'en pas douter le taux de participation à Saint-Égrève. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,73% au premier tour et seulement 48,57% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. Pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 11 838 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,5% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,62% au premier tour.