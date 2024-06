En direct

19:43 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Saint-Étienne-le-Molard ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a glané 9,96% à Saint-Étienne-le-Molard. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un total tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,38% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 19 points grappillés en 5 ans par le RN à Saint-Étienne-le-Molard Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 19 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,44% pour la liste Rassemblement national à Saint-Étienne-le-Molard le 9 juin Le résultat de ce 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 228 votants de Saint-Étienne-le-Molard ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait ainsi 50,44% des voix contre Valérie Hayer à 11,28% et Raphaël Glucksmann à 9,96%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Saint-Étienne-le-Molard au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est illustrée à Saint-Étienne-le-Molard lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 35,52% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,76% et 14,56% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 4,96% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 55,17%, devant Emmanuel Macron à 44,83%.

12:32 - Quel verdict à Saint-Étienne-le-Molard pour le RN aux législatives ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous politique du jour. Même si cette analyse ne peut anticiper de manière certaine le résultat… Le RN tirait son épingle du jeu à Saint-Étienne-le-Molard au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de la Loire, c'est Grégoire Granger qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,86%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Jean-Pierre Taite (Les Républicains) chez les électeurs avec 61,04%.

11:02 - Saint-Étienne-le-Molard et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saint-Étienne-le-Molard comme dans toute la France. Avec ses 1 032 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 57 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 569 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (17,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 36,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 50,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 330,33 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Étienne-le-Molard, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Étienne-le-Molard : les législatives débutent À Saint-Étienne-le-Molard, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des législatives. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,95% au premier tour et seulement 50,97% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Étienne-le-Molard cette année ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 17,43% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,64% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français pourrait potentiellement ramener les citoyens de Saint-Étienne-le-Molard vers les urnes.