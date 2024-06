Résultat des législatives à Saint-Fargeau-Ponthierry : premiers chiffres de l'élection 2024

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,56% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,04% à Saint-Fargeau-Ponthierry. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 10,11% de Manon Aubry (LFI), les 4,33% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,75% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 26% cette fois.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Saint-Fargeau-Ponthierry

C'est probablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Fargeau-Ponthierry lors du premier tour de la présidentielle avec 26,76%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,18%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,96% et 8,42% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,78% contre 54,22%.