19:40 - À Saint-Fiel, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 17,77% à Saint-Fiel il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Fiel, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,02% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 16 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Fiel Alors que déduire de l'ensemble de ces données ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 16 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit à près de 32% à Saint-Fiel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 43,9% à Saint-Fiel au début du mois Le résultat des élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Saint-Fiel. Ladite liste a enregistré 43,9% des voix, soit 205 voix, face à Raphaël Glucksmann à 17,77% et Valérie Hayer à 10,71%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Saint-Fiel au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 29,52% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,61% et 18,36% des voix. Saint-Fiel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec 5,58% des suffrages. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore la patronne du Rassemblement national qui avait le plus convaincu avec 53,02%, devant Emmanuel Macron à 46,98%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Fiel ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très observé. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Fiel, grattant 24,87% des votes sur place, contre 29,02% pour Catherine Couturier (LFI-PS-PC-EELV). A l'issue du second tour, c'est encore Catherine Couturier qui va glaner le plus de votes, avec 52,25% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Saint-Fiel : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Saint-Fiel, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 061 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 49 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 330 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 47,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 549,38 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Fiel manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Fiel Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 088 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes de début juin, sur les 888 inscrits sur les listes électorales à Saint-Fiel, 44,48% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 44,2% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,3% au premier tour et seulement 50,75% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.