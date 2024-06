En direct

19:52 - À Saint-François, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,02% à Saint-François le 9 juin. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (12,95%), de Marie Toussaint (5,23%) et enfin de Léon Deffontaine (1,65%). La Nupes était absente par ailleurs aux législatives il y a deux ans à Saint-François. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 37,30% des suffrages. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour avec 60,46%.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Saint-François Que retenir de cette avalanche de scores ? Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Saint-François le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Dans le détail, 655 électeurs de Saint-François ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, glanait ainsi 36,09% des voix face à Valérie Hayer à 13,77% et Manon Aubry à 12,95%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Saint-François lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,13% contre 46,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Saint-François n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 15,47% et 4,41% des voix. Mais la cheffe du RN s'imposera finalement au second avec 67,68% contre 32,32% pour Macron.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-François ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saint-François, récoltant 15,04% des voix sur place, contre 37,30% pour Justine Benin (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Divers gauche (60,46% contre 39,54% pour le RN). C'est en revanche Christian Baptiste (Divers gauche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-François aux législatives En pleine campagne électorale législative, Saint-François se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 004 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 093 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 584 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,13% des résidents sont des enfants, et 26,0% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 720 résidents étrangers, représentant 5,91% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2332,0 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 24,64%, synonyme d'une situation économique mitigée. Saint-François incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-François : la participation en question L'un des facteurs forts de ces législatives sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-François. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 27,23% au premier tour et seulement 34,4% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 51,02% des électeurs de la ville. La participation était de 51,92% au second tour, c'est-à-dire 6 185 personnes. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-François.